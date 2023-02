L’influencé : Kim Glow à deux doigts du placement de produit spécial dictature à Dubaï

Révélée dans les Marseillais, la candidate de télé-réalité Kim Glow a décidé de quitter la France pour des raisons de sécurité. Elle a donc choisi Dubaï comme nouveau lieu de résidence où “le taux de mortalité est à zéro” selon elle. Mais dans cette monarchie ultra-conservatrice la peine de mort est toujours en vigueur. Avant d’être candidate dans les émissions de télé-réalité, Jessica Thivenin travaillait dans un salon de coiffure. Pourtant cela ne l’a pas empêché de galérer à faire fonctionner son casque-bulle pour sécher ses cheveux. L’influenceuse avait oublié de le brancher. Heureusement pour elle son conjoint Thibaut Garcia est arrivé à sa rescousse. Les influenceurs seniors cartonnent en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils n’ont pas attendu la réforme des retraites pour travailler plus longtemps. Studio Danielle, la Mamie d’Antoine et le couple d’octogénaires Josette et Claude comptabilisent des millions de vues sur TikTok. Au programme : des tuto make-up, des unboxing, des placements de produits et même des jeux concours. La reine des influenceurs seniors se trouve aux Etats-Unis et il s’agit de Pauline “Granny” Kana. A 96 ans elle est suivie par plus de 23 millions d’abonnés sur TikTok. Dans ses vidéos, elle se passionne pour les gros flingues, le boobs pong et par des plaids de très bon goût A 92 ans, l’américaine Lilian “Grandma” Droniak sur TikTok est suivie par plus de 7 millions d’abonnés. Dans l’une de ses vidéos elle nous présente son outfit pour son enterrement car il faut toujours se préparer à l’avance.