La célèbre influenceuse Nabilla a dévoilé ses décorations de Noël sur ses réseaux sociaux. L’ancienne candidate de télé-réalité vit désormais à Dubaï avec son mari et ses deux enfants. La petite famille a choisi de décorer sa maison avec de très nombreuses illuminations. Visiblement, la sobriété énergétique n’est pas arrivée jusqu’à Dubaï. Les influenceurs sont toujours de très bons conseils. Aujourd’hui, Virginie Conte nous donne la technique pour servir du champagne avec un parapluie Chanel. Et pour le dîner, Carla Moreau nous offre la recette de son fameux riz “mazmaltique”. Un plat inédit dont on ne connaît pas tous les ingrédients. Alors que l’influenceuse Poupette Kenza était en train de se filmer pour montrer ses nouvelles chaussures, elle n’a pas remarqué qu’elle marchait sur la main de sa fille. Elle a bien mis cinq secondes pour se rendre de compte de sa boulette. Rien de grave : un petit bisou magique et ça repart. Le grand vainqueur de la dixième saison de Secret Story, Julien Geloën nous parle d’une innovation révolutionnaire : le bouchon accroché à la bouteille. Une innovation qui existe pourtant depuis 2016 et qui sera bientôt obligatoire pour toutes les bouteilles en plastique.