L’influencé : la fille de Kim Kardashian et Kanye West n’arrive même pas à souffler ses 5 bougies

La fille de Kim Kardashian et Kanye West a fêté ses cinq ans. L’occasion pour la famille d’organiser son anniversaire en grande pompe sous le thème d’Hello Kitty. Au programme : Hello Kitty en personne, un maximum de ballons roses et une piscine à boules dans le salon. Chicago West a quand même eu du mal à souffler ses bougies. Jessica Thivenin et Thibault Garcia, le couple de la célèbre émission les Marseillais, ont glissé des petits cadeaux dans les colis de leur marque de produits de blanchiment dentaire. Certains clients ont pu recevoir des bons d’achats, des produits offerts et même de l’argent liquide. Mais le couple s’est fait épingler car il est interdit d’envoyer du cash par la Poste. Jessica Thivenin des Marseillais a partagé une astuce à ses 6 millions d’abonnés : s’il vous manque du vernis sur un ongle de pied, l’influenceuse vous propose d’utiliser du tipp ex, un correcteur liquide blanc pour pouvoir sortir en sandale. A ne pas reproduire à la maison. Le cascadeur fou d’Internet Turbo Tanguy suivi par 300 000 abonnés sur Instagram s’est lancé pour défi de descendre les pistes de ski de manière originale : en courant, en traîneau, en bouée, à vélo et sur un château gonflable. Mais la plus mémorable reste celle en luge avec des sauveteurs après qu’il se soit cassé la jambe après une mauvaise chute. Cet hiver, les influenceurs n’ont jamais été si peu habillés et posent même en sous-vêtement dans la neige. L’occasion pour Vivian Grimigni, révélé dans Secret Story de nous livrer un discours réellement inspirant alors qu’il faisait des pompes, torse nu dans l’eau glacé.