L’influencé : la question philosophique de Just Riadh (vous avez quatre heures)

En story, Just Riadh pose une question philosophique à ses abonnés : que feraient-ils sans les réseaux sociaux ? Il tient peut-être là le sujet du baccalauréat de cette année. Cette histoire commence au Texas. Un homme se filme en train de jongler avec du popcorn sur une chanson de Céline Dion et poste la vidéo sur TikTok. Et là, c’est le buzz. Les médias s’en emparent, le Popcorn Guy, alias Jason Grosboll, multiplie les interviews et se retrouve même invité aux Oscars par Jimmy Kimmel ! Le sens du timing de l’influenceuse Maeva Ghennam n’est plus à prouver. Elle a choisi cette semaine de débat explosif sur la réforme des retraites pour tester une activité pour le moins atypique : le travail. Sa première expérience de serveuse dans un restaurant n’a pas été très concluante puisque que son service de plats était plus que lent. Elle a ensuite travaillé dans une boucherie où elle a fait une découverte inédite sur la viande. Après ces deux intenses journées de labeur, Maeva Ghennam est retournée à son activité principale : nous vendre des produits absolument indispensables.