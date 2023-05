L’Influencé : La Zarra en roue libre après une pluie d’insultes racistes

Avant la finale de l’Eurovision, samedi dernier, La Zarra avait été victime d’insultes racistes, auxquelles elle avait décidé de répondre via ses réseaux sociaux. Maeva Ghennam avait promis de ne plus se montrer en sous-vêtements sur les réseaux. Mais ça, c'était avant. Et ça n'a pas trop plu à ses abonnés. Il y a quelques semaines, le footballeur Neymar diffusait en direct une partie de casino sur sa chaîne Twitch. Partie pendant laquelle il a perdu un million d’euros en une heure. Problème : la promotion des casinos est interdite en France.