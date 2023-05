L’Influencé : le conseil bronzage de Jazz, plutôt adapté si vous êtes un carpaccio de bœuf

Qui dit retour des beaux jours, dit retour des conseils bronzage des influenceurs comme celui de Jazz qui recommande une crème solaire maison à base d’huile d’olive et de citron, plutôt adaptée si vous êtes un carpaccio de bœuf. Globalement, il est préférable de ne pas écouter les conseils de Jazz sur l’épiderme puisqu’elle s’est brûlée la peau lors de ses dernières vacances. Les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour les animaux exotiques selon un article du National Geographic qui rapporte que la popularité des axolotls et des capybaras sur TikTok est un problème. Le capybara, le plus gros rongeur du monde originaire d’Amérique du Sud, est LA star incontestée de TikTok ces derniers mois. Ils sont certes très mignons mais le problème est qu’un animal sauvage qui vit en groupe ne peut pas devenir un animal de compagnie. L’article cite également d’autres espèces qui cumulent des milliards de vues sur les réseaux sociaux et dont la demande explose, augmentant ainsi les risques de braconnage, de mauvais traitement et d’abandon. C’est le cas de la veuve noire, l’une des araignées les plus venimeuses du monde et des axolotls, des poissons qui demandent des soins particuliers et dont des milliers de spécimens ont dû être récupérés par des refuges. Ces dernières années, le caracal, également appelé “lynx du désert” connaît la même popularité. En Lettonie, un couple a même créé un compte TikTok pour leur caracal Pumba, qui compte 9 millions d’abonnés. Ses maîtres l’utilisent pour des placements de produits ou des vidéos personnalisées payantes. Ce lundi 1er mai avait lieu le Met Gala qui mettait Karl Lagerfeld à l’honneur. Mais celle qui a reçu le plus d’hommages, c’est Choupette, la chatte du grand couturier. Il faut dire que Choupette, qui a eu l’honneur de rencontrer Kim Kardashian avant la cérémonie, ce n’est pas n’importe qui : elle a un sac de transport Louis Vuitton, elle se déplace en jet et elle a même un agent. Elle n’était pas présente au Met Gala comme elle l’avait annoncé sur son compte Instagram.