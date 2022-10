L’Influencé : le TikTokeur Just Riadh recalé par Kevin De Bruyne au Ballon d’Or

Les influenceurs ont fait de l’ombre aux footballers lors de la cérémonie du Ballon d’Or qui s’est tenue le lundi 17 octobre. La grande star c’était Nabilla qui est venue avec son mari Thomas Vergera. Mention spéciale au streameur espagnol Ibai qui a interviewé sur Twitch depuis chez lui, le lauréat du Ballon d’Or, Karim Benzema, alors qu'il ne le connaissait pas. Mais tous n’ont pas eu autant de succès. En effet, les organisateurs ont demandé à l’influenceur Just Riadh d’animer un live TikTok du journal l’Equipe. Mais ce dernier a essuyé un refus d’interview de la part du footballer belge Kevin De Bruyne. Magali Berdah, à la tête d’une agence d’influenceurs et accusée d’avoir arnaqué de nombreuses personnes, sort un nouveau livre où elle donne des conseils pour réussir dans la vie. “Osez, vous réussirez”, sorti chez Flammarion, a été recommandé par l’ensemble du casting des candidats des Marseillais. Sur son compte Instagram, l’influenceur Laurent, alias “I am Billionnaire”, revisite la célèbre expression “Veni, vidi, vici” dans un latin très approximatif. On reparle de la grosse polaire de l’influenceuse Hilona qui a profité du plan de sobriété énergétique pour en fait la publicité. Une polaire dont les qualités ont été vanté jusqu’à Dubaï, où il fait en ce moment pas moins de 35 degrés.