L’influencé : le vagin gate de Maeva Ghennam

Toutes les semaines, Nicolas Fresco fait un point sur ceux qui passent leur vie à la raconter sur les réseaux sociaux : les influenceurs. Et ce jeudi, au milieu de tous les produits « miraculaire » (dédicace à Vivian des Anges), celle qui a fait le plus parler d’elle, c’est bien sûr Maeva Ghennam et son « vagin gate ».