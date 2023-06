L’influencé : les excuses bidons des influenceurs épinglés par la loi de régulation

Après le vote de la loi de régulation des influenceurs, Bruno Le Maire l’avait dit, l’Etat allait donner les noms des influenceurs sanctionnés. La DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a épinglé 6 influenceurs pour pratique commerciale trompeuse. Ils ont écopé d’un rappel à la loi et l’obligation d’afficher un message de la DGCCRF sur leurs réseaux sociaux. Simon Castaldi, Anthony Mateo et Ilan Castronovo se sont fait épingler. Simon Castaldi a dénoncé un lynchage public et du name shaming. Capucine Anav a également été rappelée à l’ordre pour publicité mensongère pour avoir fait la promotion d’un patch qui absorberait les ondes mobiles. Elle s’est défendue sur BFMTV avec des arguments plus que bancals dans une séquence lunaire.