L’influencé : les influenceurs (presque) accueillis comme des VIPs à Cannes

Il n’y a jamais eu autant d’influenceurs à Cannes et chaque étape de leur séjour est documentée sur les réseaux. Sans surprise, leur séjour est sponsorisé du début à la fin, du maquillage, aux soirées organisées par des PME locales, aux bijoux et même au trajet en taxi de 800 mètres entre l’hôtel et le tapis rouge. Les tenues sont évidemment sponsorisées mais tout le monde ne reçoit pas le même traitement. Globalement, les influenceurs ne sont pas encore tous des vrais VIPs à Cannes. Si l’on entend beaucoup qu’il n’y a jamais eu autant d’influenceurs à Cannes, cela dépend en réalité de la définition que l’on donne à influenceur : quelle différence entre la story de Darko de Secret Story et celle d’Eva Longoria, tous deux invités par des marques sans film à présenter ? Les influenceurs sont devenus des acteurs à part entière de l’industrie du cinéma et des séries. Ils sont un vecteur de communication de plus en plus efficace surtout chez les jeunes et sont intégrés à la promotion de chaque sortie pour produire du contenu sponsorisé. Preuve de l’importance des réseaux et des influenceurs, TikTok est l’un des partenaires principaux du festival pour la deuxième année.