L'influence musicale du jeu vidéo GTA

En moins d'une semaine, la bande-annonce du sixième opus du célèbre jeu vidéo GTA, a littéralement fait "exploser" internet. Et comme à l'accoutumée, les fans du jeu étaient impatients de découvrir les nouveaux titres musicaux qui rythmeront leurs parties à sa sortie en 2025. On y entend notamment le solo de guitare du regretté Tom Petty. Un choix qui a vu son titre "Love is a long road" augmenter de plus de 8000% sur Spotify, depuis. A travers les années, la franchise GTA a su choisir pontilleusement ses univers musicaux, de la techno, à l'EDM, en passant par des morceaux beaucoup plus rock ou encore pop.