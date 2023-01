Les fêtes de fin d’année chez les influenceurs ont tourné au concours de la bûche de Noël la plus compliquée à découper : une bûche cheval de Troie, une bûche chalet enneigé et Giuseppa Ciurleo et Paga ont même inventé la bûche “gender reveal” pour révéler le sexe de leur futur bébé. A l’âge où les enfants dégustent du chocolat, Carla Moreau et Kevin Guedj des Marseillais ont préféré servir du caviar de la valeur d’un SMIC à leur fille Ruby de 3 ans. Pour le Nouvel An, les influenceurs ont sorti leurs plus beaux habits de lumière. A minuit, vissés sur leur téléphone, ils n’ont pas oublié de souhaiter la bonne année à leurs abonnés. On compatit avec le fils Tiago âgé de 4 ans de Julien et Manon Tanti qui a dû regarder le feu d’artifice de dos pour faire plaisir à sa mère qui voulait le prendre en photo. Pour la nouvelle année, certains influenceurs ont pris de bonnes résolutions. C’est le cas de Greg Yega des Marseillais qui a décidé pour 2023 de se lever aux aurores. Enfin, sa définition des aurores. L’influenceur et chef cuisinier turc Salt Bae est célèbre pour sa manière d’assaisonner la viande. Parmi les clients de son restaurant on retrouve de grands footballeurs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé mais également le dirigeant de la FIFA Gianni Infantino. Invité à la finale de la Coupe du monde, Salt Bae est descendu sur le terrain avec les Argentins pour gratter une photo avec le trophée qui n’a le droit d’être touché que par les gagnants et les chefs d’Etat. La FIFA a annoncé avoir ouvert une enquête pour savoir comment l’influenceur a pu aller sur la pelouse. Salt Bae est déjà banni de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. Le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny a jeté le téléphone d’une fan à l’eau. Tandis qu’il se promenait dans les rues de la République dominicaine, une jeune femme a tenté de prendre un selfie avec le chanteur de 28 ans sans son consentement. La scène a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Agacé par son comportement, Bad Bunny a expliqué qu’il ne regrettait absolument pas son geste. En effet, plus tard dans la journée, il a de nouveau arraché le téléphone des mains de plusieurs personnes qui l’auraient filmé sans son autorisation.