L'influencé : l’entrée fracassante de Jeremstar à sa soirée d’Halloween

Cette semaine, les influenceurs aussi ont fêté Halloween. Nicolas Fresco a répertorié leurs tenues les plus surprenantes : on a pu voir Léa Mary en lapin meurtrier sexy, Bastos en dominateur tout de cuir vêtu et Maeva Ghennam en zombie. Mais cette année, c'est Jeremstar le roi d’Halloween : il a organisé une grande fête dans un monastère et l’a diffusée en live sur son compte Snapchat. Et pour son entrée, il a choisi d’arriver dans un cercueil, déguisé en Dracula. Aux Etats-Unis, la plus grande fête d’Halloween a eu lieu chez Kim Kardashian. Elle avait décoré son immense jardin avec des fantômes et des momies. Mais ce qui a surtout fait parler, c’est son choix de déguiser son fils Psalm de 3 ans en éboueur avec un gilet jaune et un camion en carton. Marwa Merazka, révélée dans “Les Princes et les Princesses de l’Amour” diffusé sur W9, s’est affichée avec les lèvres extrêmement gonflées, presque prêtes à exploser. Ce n’était malheureusement pas un filtre Instagram. En effet, la jeune femme, suivie par plus de 400 000 followers, a fait une violente réaction après une intervention de chirurgie esthétique. L’ancien candidat de Koh-Lanta, Dylan Thiry vit désormais à Dubaï. Malheureusement, il s’est déboîté l’épaule et a dû payer lui-même les frais médicaux qui coûtaient plus de 50 000 euros. Il s’est plaint de cette somme astronomique pour “seulement” une vis dans l’épaule. Et c’est comme ça qu’on regrette la Sécu.