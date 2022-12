L'Influencé : Emmanuel Macron, 3,2 millions d’abonnés sur Tik Tok, fustige... Tik Tok

Lors d’un échange avec des professionnels de la santé, Emmanuel Macron a accusé le réseau social TikTok d’être un “perturbateur” psychologique chez les enfants et les adolescents. Il a affirmé que cette plateforme était un réseau d’une “naïveté confondante”. Un constat qui surprend puisque le président possède plus de 3,2 millions d’abonnés sur ce réseau social. Il aime par ailleurs beaucoup partager ses interventions et n’hésite pas à multiplier les vidéos en selfie pour séduire son électorat le plus jeune. A l’heure de la crise énergétique, beaucoup de foyers français ont baissé le chauffage, mais ce n’est pas le cas pour tout le monde. L’influenceuse Giuseppa, elle, a trop chaud. Donc pour tous ceux qui partagent ce problème, l’instagrameuse a la solution : ouvrir sa fenêtre. Giuseppa était à deux doigts d’inventer l’air tiède. Les influenceurs de l’autre côté de l’Atlantique sont tout aussi remarquables que les français : Liver King, soit en français “Le roi du foie” est suivi par plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok. L’influenceur aux muscles saillants a construit son empire en mangeant des organes crus. Selon lui, ces aliments sont l’assurance d’une bonne santé et de très gros muscles. Mais, coup de théâtre, il a avoué prendre des stéroïdes. Dans un mail qui a fuité, on apprend qu’il prenait 10 000 dollars de stéroïdes par mois. L’influenceur se défend en expliquant qu’il avait construit son personnage d’homme des cavernes pour combler son manque de confiance en lui et aider les personnes déprimées. La nouvelle star d’Instagram s’appelle Stepan et il est un chat. Il est ukrainien et est suivi par près de 1,3 million d’abonnés. Il a été sacré meilleur influenceur du monde lors des "Oscars des influenceurs" à Cannes. Sur son compte, on retrouve des selfies, des messages anti-guerre mais surtout de l’alcool. Ce chat de 14 ans a un réel problème avec la boisson. Mais Stepan reste avant tout professionnel et n’hésite pas à faire des placements de produit comme par exemple pour des draps.