L’influencé : Queen B, Aya Nakamura et Grand Prix de Monaco, la période est chargée pour les influenceurs

A peine remis du festival de Cannes, les influenceurs ont enchaîné les événements, entre le concert de Beyoncé et d’Aya Nakamura au stade de France et le Grand Prix de Monaco. A Monaco, les personnalités étaient venues en nombre : Jean Dujardin, Hailey Bieber, Teddy Riner, Tom Holland en porte-drapeau. Avec l’arrivée des beaux jours, tous les citadins se ruent dans les parcs en quête de verdure et les influenceurs ne sont pas en reste. C’est le cas de Sundy Jules, très inspiré par le jardin du Luxembourg à Paris. Enfin surtout pour son partenariat avec le parfum “Coach Green”. Pour promouvoir un lait capillaire protecteur de chaleur, L’armoire de Soso a eu la brillante idée d’étaler sa crème sur du pain de mie et de la mettre dans un grille-pain pour démontrer l’efficacité du produit. Julien Tanti des Marseillais continue de nous vendre des produits miracles pour maigrir. Le dernier en date : une brume qui affine et sculpte le ventre. Est-elle efficace ? Oui, mais c’est surtout parce que Julien vient de subir une liposuccion.