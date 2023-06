L’influencé : c'est officiel, les jeunes préfèrent faire confiance aux influenceurs plutôt qu'aux journalistes

Un rapport annuel de l’Institut Reuters conclut que, selon les jeunes, les influenceurs et les célébrités seraient de meilleures sources d’information que les journalistes. L’étude a été réalisée dans 46 pays dont la France. En France, s’il y a bien un sujet sur lequel on peut faire confiance aux influenceurs, c’est la météo. La loi de régulation de l’influence a été votée quasiment à l’unanimité par tous les partis politiques. Plusieurs influenceurs se sont faits épinglés dont Antho Mattéo qui avait oublié d’indiquer “Sponsorisé” sur des placements de produits. Depuis, il a trouvé une super astuce pour ne pas se faire avoir : il s’est fait tatouer “#Sponsorisé”. Sauf que la nouvelle loi stipule qu’il faut indiquer “Collaboration commerciale” ou “Publicité”. La loi ne touche pas que les influenceurs mais aussi ceux qui se la jouent influenceurs. C’est le cas de Karim Benzema qui a posté un jeu concours pour gagner des vacances à Dubaï. Il avait oublié la mention “Collaboration commerciale” et le Tweet a été supprimé. Le HHC, un dérivé du cannabis a été interdit ce mardi 13 juin. Les vendeurs se sont retrouvés avec beaucoup de stock à écouler. Ils ont fait appel aux influenceurs pour les aider. Est-ce qu’il faut tout montrer sur les réseaux ? En un mot, non. Premier exemple : Kanye West a publié des vidéos de son anniversaire avec buffet à volonté de sushis servis sur des femmes nues et aftermovie filmé par sa fille de 13 ans, North. Deuxième exemple, le fils de Maëva Martinez s'est vomi dessus et son premier réflexe a été de le filmer et de le partager à ses abonnés.