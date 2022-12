L’Influencé : Yousra à deux doigts d’inventer les pépites de chocolat

Lors d’une session cuisine sur Snapchat, l’influenceuse Yousra Lkh s’est révélée très inventive (non). Faute d’avoir pu acheter des pépites de chocolat en magasin pour sa recette, Yousra a trouvé une technique imparable : elle a récupéré à la main les pépites de chocolat de cookies de supermarché et les a mises dans sa préparation. L’ancien président de la République François Hollande a débarqué sur la célèbre plateforme TikTok. Il a posté sa première vidéo où il se moque de son fameux discours dans un anglais très approximatif. Il ne ferait pas un très bon professeur d’anglais, mais il souhaiterait être une véritable source de motivation pour ses abonnés. Carlos Martens Bilongo et François Piquemal, deux députés de La France Insoumise ont déposé une proposition de loi contre les Influ-voleurs lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale, lundi 12 décembre. Cette loi viserait à mieux réguler les activités des influenceurs et éviter les arnaques. L’engagement de LFI contre le business malsain des influenceurs aurait eu plus d’impact si Jean-Luc Mélenchon ne s’était pas affiché dans une vidéo en février dernier avec Magali Berdah, soupçonnée de pratiques commerciales trompeuses. Néanmoins, cette proposition de loi ne semble pas inquiéter les influenceurs tels que Julien Tanti. Un influenceur chinois a tenté de relever un défi extrêmement dangereux : : avaler un frelon asiatique vivant. Sur les images partagées sur les réseaux sociaux, on voit l’insecte se défendre et piquer l’influenceur à la bouche. Le visage du jeune homme commence à gonfler de manière impressionnante. Il a dû se rendre en urgence à l’hôpital.