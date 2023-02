L’influenceuse senior la plus déglingo de TikTok

La reine des influenceurs seniors se trouve aux Etats-Unis et il s’agit de Pauline “Granny” Kana. A 96 ans elle est suivie par plus de 23 millions d’abonnés sur TikTok. Dans ses vidéos, elle se passionne pour les gros flingues, le boobs pong et par des plaids de très bon goût.