L’inquiétante explosion des « deep nudes »

Maïa Mazaurette met en lumière dans sa chronique sexe les dangers liés à l’intelligence artificielle et les fausses images créées pour attaquer certaines femmes à leur insu. Exemple la semaine dernière où la journaliste et militante Salomé Saqué a posté sur son compte Instagram de fausses images mises en scènes par des internautes, des « deep nudes » qui explosent depuis 2019. La fondatrice d’une association anglaise lutte contre ce fléau après en avoir été victime. Le risque encouru est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.