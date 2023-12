L’inquiétude autour de la sécurité des Jeux Olympiques de Paris grandit

Dans 235 jours, se tiendront les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’évènement planétaire sportif où l’enjeu de sécurité est colossal. Mais après l’attentat de ce week-end à Paris, l’inquiétude grimpe. En cause notamment, le lieu de l’attaque de samedi, le pont de Bir-Hakeim, où se déroulera une partie de la cérémonie d’ouverture, qui prendra place sur la Seine. Et ce alors que la capitale française devrait accueillir 16 millions de visiteurs. Et alors que le gouvernement et les élus tentent de rassurer ces dernières heures, le chef de la police nationale, Frédéric Péchenard appelle tout simplement à relocaliser la cérémonie d’ouverture au Stade de France. Mais pour Amélie Oudéa-Castera, un plan B est inenvisageable.