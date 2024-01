L’intelligence artificielle au coeur du Consumer Electronics Show de Las Vegas

Paul Gasnier En savoir plus sur

Cette semaine ouvre le célèbre CES, Consumer Electronics Show, le salon incontournable des nouvelles technologies à Las Vegas, le paradis du kitsch et de la démesure. L’occasion pour Paul Moisson, présent sur place, de nous en dire plus sur le programme de la semaine. Les géants du numérique comme Amazon, Google ou encore Microsoft y seront évidemment présents, mais c’est également l’occasion de découvrir les étoiles montantes de l’intelligence artificielle. L’IA devrait être omniprésente dans tous les domaines, des voitures à la médecine en passant par la télévision. La France est elle bien représentée niveaux stands avec différentes startups. Et c’est même un Français qui s’est chargé du discours d’ouverture. L’intelligence artificielle est également un sujet politique, et on l’a constaté en croisant entre autres Renaud Muselier, président de la région PACA. Paul Moisson a assisté à une présentation en grandes pompes du PDG de Walmart, Doug McMillon, qui a présenté de nombreuses nouveautés liées à l’intelligence artificielle alors que sa société se porte mal.