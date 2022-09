L’inventeur : Lizia, la future meilleure amie des lecteurs signée Cédric Le Guern et Lucas Moysan

Cédric Le Guern et Lucas Moysan ont 22 ans, ils sont bretons et diplômés de l’école d’ingénieurs de Rennes. Ensemble, ils ont inventé « Lizia », un accessoire de lecture 3-en-1 qui permet de maintenir son livre ouvert, possède sa propre lampe LED et qui fait même marque-page.