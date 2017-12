Ce soir on va écouter une sorte de "Mélancolie Heureuse" c’est le nom du dernier album de Tim Dup et ça résume très bien sa musique. A seulement 22 ans, il a déjà bossé avec Benjamin Biolay, Lou Doillon, et Coeur de Pirate. Et c’est déjà la deuxième fois qu’il est sur la scène de Quotidien. Tim Dup avec " Une envie méchante". Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2