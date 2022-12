Liver King : l'homme des cavernes américain était sous stéroïdes

Les influenceurs de l’autre côté de l’Atlantique sont tout aussi remarquables que les français : Liver King, soit en français “Le roi du foie” est suivi par plus de 4 millions d’abonnés sur TikTok. L’influenceur aux muscles saillants a construit son empire en mangeant des organes crus. Selon lui, ces aliments sont l’assurance d’une bonne santé et de très gros muscles. Mais, coup de théâtre, il a avoué prendre des stéroïdes. Dans un mail qui a fuité, on apprend qu’il prenait 10 000 dollars de stéroïdes par mois. L’influenceur se défend en expliquant qu’il avait construit son personnage d’homme des cavernes pour combler son manque de confiance en lui et aider les personnes déprimées.