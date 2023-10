L’ode d’Anne Depétrini aux collègues de bureau

Anne Depétrini axe sa chronique du soir sur les collègues de bureau. Des personnes qu’on ne connait la plupart du temps pas vraiment, mais avec qui on partage une intimité particulière. Elle met en lumière toutes les petites routines, souvent déplaisantes que l’on partage avec ceux que l’on côtoie au quotidien. Et pourtant, la bonne humeur et les rires ne sont jamais vraiment très loin.