Invités : l’œil d’Apolline de Malherbe, Ludovic Vigogne et Jonathan Bouchet-Petersen sur la nomination de Gabriel Attal

Les trois journalistes Apolline de Malherbe, Ludovic Vigogne, et Jonathan Bouchet-Petersen sont les invités de Quotidien mardi 9 janvier afin de se pencher sur la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Après avoir chacun choisi un mot pour qualifier l’homme politique de 34 ans, les trois invités reviennent sur l’image forte de la journée selon eux. Ils se penchent ensuite sur les raisons de ce choix de la part d’Emmanuel Macron, possiblement pour passer certains accords avec la droite selon certains observateurs. Et ce alors que l’âge de Gabriel Attal fait déjà beaucoup parler et que certains poids lourds du gouvernement ne seraient pas ravis de se retrouver sous l’autorité d’un junior. Les trois personnalités médiatiques tentent de dresser un portrait de l’ancien ministre de l’Education, et notamment ses qualités, avant de tenter de lever le voile sur sa réelle orientation politique, son côté « perso » qui revient régulièrement, et son sens de l’autorité. Les invités du soir s'expriment par la suite sur le futur gouvernement, et de décrypter le fameux « rendez-vous avec la Nation » promis par Emmanuel Macron quelques semaines auparavant. Enfin, ils abordent la question de 2027 et Apolline de Malherbe s’exprime sur Gabriel Attal qu’elle a eu face à elle à plusieurs reprises en interviews.