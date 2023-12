L’œil unique de Juergen Teller sur les femmes, à retrouver au Grand Palais

Ambre Chalumeau propose une exposition à découvrir ce week-end dans sa chronique culture du vendredi. A partir du samedi 16 décembre, une grande rétrospective du travail du photographe Juergen Teller, est à découvrir au Grand Palais. Entre autoportraits, campagnes de publicité pour des marques de haute-couture, son humour décalé et son regard unique sur les femmes, attire tout particulièrement. Sa force réside notamment dans le fait de ne jamais retoucher les corps des femmes, et d’exposer tous types de corps. Ces dernières années, il a signé deux campagnes de publicité particulières avec Céline et Loewe dans lesquelles il met en lumière deux actrices renommées d’un certain âge.