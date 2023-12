L’offensive israélienne s’intensifie vers le sud de la bande de Gaza

A Gaza et en Israël, la trêve a pris fin vendredi dernier après la libération d’otages. Depuis, les combats entre l’armée de l’Etat hébreu et le Hamas n’ont jamais été aussi intenses. Tsahal progresse désormais vers le sud de la bande de Gaza. Pendant ce temps-là, les chaînes du monde entier diffusent les images d’enfants venant de perdre leur père et leur frère. Dans le sud de l’enclave, ce lundi, des dizaines de chars ont réalisé une percée. La localité de Khan Younès, plus grande ville du sud, est devenue ces derniers jours le symbole de cette avancée. Alors que des milliers de réfugiés y séjournent, elle est la cible de bombardements à répétition. L’armée israélienne a elle ordonné l’évacuation de la zone par quartiers ciblés. L’ONU et la Croix-Rouge craignent le pire.