Loi Climat : les militants d’Extinction Rebellion s’enchaînent à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture la loi « Climat et Résilience » ce mardi. Elle prévoit notamment la suppression de certaines lignes aériennes à la condition qu’une alternative en train et en moins de 2h30 soit possible, ou encore l’interdiction de location de passoires thermiques. Si le gouvernement est très fier de son projet de loi, la plupart des militants écologistes dénoncent un manque d’ambition. Depuis deux ans, l’ONG Extinction Rebellion fait pression sur le gouvernement pour prendre des mesures radicales pour le climat. Habitués des happenings chocs, les militants d’Extinction Rebellion s’étaient donné rendez-vous ce mardi devant l’Assemblée nationale. Paul Gasnier y était.