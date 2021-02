Loi séparatisme : concrètement, c'est quoi ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Après deux semaines de débat, le projet de loi séparatisme a été adopté hier à l’Assemblée. Ce projet était l’une des grandes promesses d’Emmanuel Macron lors d’un discours aux Mureaux, en octobre 2020. Le chef de l’Etat avait affirmé sa volonté de combattre le séparatisme islamiste, mais pendant des mois sa majorité aura tenté d’assurer que le texte de loi ne vise pas qu’une communauté. Concrètement, la loi – rebaptisée « loi confortant le respect des principes de la République » renforce le contrôle des associations, impose plus de transparence dans le financement des cultes et réprime la haine en ligne. Paul Gasnier fait le point pour tout comprendre de cette loi et ses enjeux.