L’onde de choc Judith Godrèche se poursuit avec une nouvelle plainte déposée contre Jacques Doillon

L’onde de choc autour de Judith Godrèche se poursuit. Ce mercredi, l’actrice a déclaré avoir déposé plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle avait eu une relation lorsqu’elle avait 14 ans et lui 40. Mais ce ne serait pas le seul à avoir abusé d’elle lorsqu’elle était mineure. C’est désormais Jacques Doillon, réalisateur du film « La fille de 15 ans », dont le rôle principal était justement tenu par Judith Godrèche, qui se retrouve dans la tourmente après les révélations de l’actrice. Une plainte a également été déposée à son encontre. Dans son livre « Point de côté » écrit à l’âge de 22 ans, la femme de cinéma appelait déjà au secours au fil des pages. Le journal « Le Monde » dévoile à travers une nouvelle enquête que d’autres actrices ont été victimes de Benoît Jacquot avec un mode opératoire similaire. Pendant ce temps-là, 41 nouvelles femmes se sont manifestées auprès du magazine Elle afin de mettre en cause le célèbre psychanalyste, Gérard Miller.

