London Grammar - "Oh Woman, Oh Man" en live sur la scène de Quotidien  

On les avait découverts en 2013 avec l'envoûtant "Wasting my young years", ce soir, le trio britannique de London Grammar est sur le plateau de Quotidien. Et il revient avec un nouveau titre : "Oh Woman, Oh Man", issu de leur prochain album, « Truth Is A Beautiful Thing », qui sortira le 9 juin prochain. Après quoi ils seront en concert aux Festival Garorock à Marmande et au Lollapalooza à Paris.