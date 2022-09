Londres à l’arrêt et Londres vidé pour les obsèques de la reine Elizabeth II

Les funérailles de la reine Elizabeth II se sont déroulées ce lundi 19 septembre à Londres. Le cercueil de la souveraine a parcouru les quelques mètres entre Westminster Hall où il était exposé pour que les Britanniques puissent rendre hommage à leur reine pour rejoindre l’abbaye de Westminster où se tenait la cérémonie. 2000 personnes, dont de nombreux chefs d’Etat, étaient présents pour ces premières funérailles nationales depuis la mort de Winston Churchill en 1965. Des centaines de milliers de Britanniques et de gens venus du monde entier se sont pressés aux abords de Buckingham Palace et de Westminster pour assister à la cérémonie et rendre un dernier hommage à la reine Elizabeth II. Valentine Watrin était sur place.