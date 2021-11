Londres et Genève claquent la porte au nez d'Éric Zemmour

La politique a cela de passionnant qu’elle évolue très vite : en une dizaine de jours, Éric Zemmour est passé du candidat n°1, suivi et débattu partout au candidat dont on doute finalement de l’intérêt. Depuis 48h, le polémiste traverse le premier gros trou d’air de sa campagne. En plus de sondages défavorables, Éric Zemmour s’est vu poser un lapin par la Royal Institution de Londres qui devait accueillir sa conférence. Un coup dur pour le polémiste : Londres est un passage obligé pour un candidat en recherche de donateurs. Tout comme Genève, ville de nombreux et généreux donateurs, qui a elle aussi refusé de recevoir Éric Zemmour