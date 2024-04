L’ONU vote pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza

Les quinze pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU haussent le ton. Après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité a adopté ce lundi, pour la première fois, une résolution exigeant un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza. Les Etats-Unis, qui étaient à l’initiative d’un premier texte présenté vendredi, se sont abstenus. La Russie et la Chine, qui avaient fait valoir leur veto en fin de semaine dernière, ont, cette fois, approuvé la résolution. La résolution adoptée par 14 voix pour, et une abstention, « exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan » qui a déjà commencé il y a deux semaines, devant « mener à un cessez-le-feu durable » et « exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ».

En savoir plus sur Julien Bellver