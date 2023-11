L’opération israélienne se poursuit dans l’hôpital Al-Shifa

L’opération terrestre d’envergure de l’armée israélienne continue à Gaza. Avec en son cœur, l’hôpital Al-Shifa, plus grand établissement hospitalier de l’enclave. C’est au sein de ce centre, selon Tsahal, que le Hamas y aurait installé un centre de commandement. La nuit dernière, une toute nouvelle incursion des soldats de l’Etat hébreu a été menée, ce qui inquiète certaines organisations internationales. La bataille d’images et de paroles fait toujours rage alors que l’armée israélienne affirme protéger les civils. Un lieutenant-colonel de l’armée israélienne s’est lui mis en scène au cœur de l’hôpital dans une vidéo de sept minutes, et explique la découverte d’armes de soldats du Hamas, ou encore un ordinateur qui contiendrait des photos des otages. Le ministère de la santé de Gaza dément.