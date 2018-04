Loud, le rappeur québécois pourrait bien devenir un incontournable de l’été. Son premier album solo, "Une année record", sorti en janvier dernier a cartonné. Aujourd’hui, il dépasse les frontières de l’Atlantique et des seuls connaisseurs pour s’attaquer à un public toujours plus large. Loud et son flow franglais sont sur la scène de Quotidien.