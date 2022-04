L’Ukraine se félicite de l’incendie d’un croiseur russe, la télévision d’État dément

Cinquantième jour de guerre et un gros revers pour l’armée russe. L’Ukraine a sévèrement touché un gigantesque croiseur russe, armé de 16 missiles anti-navires et de nombreuses armes anti-aériennes et anti-sous-marin. Une victoire pour l’armée ukrainienne, mais les Russes en font une toute autre lecture.