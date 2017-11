Lundi canap : A la fin, il n'en restera qu'un...

Ce week-end, Etienne Carbonnier a maté la seule émission où tu donnes tout pour gagner du riz. vous avez deviné ? Koh-Lanta, bien sûr. cette semaine on les a senti un peu tendu les participants. Ils commencent à avoir un peu de mal avec les chiffres. Dans l’émission, on adore les petits sons qu’ils rajoutent, c’est pas du tout exagéré, exemple le bout de bois qui tombe sur le sable. Bonne nouvelle on a appris que André notre chouchou allait revenir... Extrait de Quotidien du 27 novembre 2017