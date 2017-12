Lundi Canap : Danse avec les Stars, la demi-finale

La demi-finale de Danse avec les stars, c'était une émission hommage à Johnny et ce week end c’est Denis Brogniart qui présentait l’émission. Pas facile pour Denis, il a voulu faire des checks à tout le monde, ça marchait moyen, coté jury, c’est confirmé Chris Marques boit beaucoup trop de Red Bull pendant le show. On le verrait bien présenter des chiffres et des lettres histoire de booster un peu le rythme...Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2