Lundi Canap : Miss France a trouvé son Mister

On a regardé Miss France, c’était en direct de Châteauroux, pour l’occasion Jean-Pierre Foucault s’est un peu chauffé, il a inventé un slogan ! En résumé, un show énorme avec défilés, chorégraphies et une grosse star en invité. Cette année, le jury était présidé par Jean-Paul Gautier, qui était accompagné d’Anne Roumanoff pour son humour. Mais derrière le jury, il y avait aussi du beau monde, on a vu Jean-Pierre Pernaut, pas super concentré, même carrément en dehors de la compétition, il a préféré parler avec sa voisine. Pas de chute cette année mais on a quand même assisté à un mini drame quand Miss Limousin a perdu son écharpe. Bref un gros show dans une salle bondée, mais si tu mets le vrai son ça marche aussi. - Extrait Quotidien du 18 décembre 2017.