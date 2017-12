Lundi Canap : Jean Luc Lahaye en Dark Vador

On s’est régalé samedi soir sur France 2, y’avait une grosse teuf de mariage en direct. Le concert de Stars 80 c’était présenté par Sophie Davant et c’est vrai qu’ils ont mis le feu, surtout aux oreilles. Des artistes qui ont bien gardé les codes années 80, en meme temps c’est vrai parfois c’est mieux de laisser chanter le public... Une soirée un peu WTF ou tu peux voir Francois Feldman essayer de taper un petit pas de breakdance ou encore Gilbert Montagne qui arrive à placer sa promo en plein morceau. Dans le public c’était la folie, tout le monde avait emmené sa petite perruque. Par contre y'a un truc qu’on pas compris, on sait pas qui a eu l’idée... mais c’était vraiment bizarre. Ils sont arrivés en mode Star Wars et y'a qui dans le costume de Dark Vador? Forcément ça passe bien Jean Luc Lahaye en Dark Vador... Du coup on pouvait voir ces scènes un peu surréalistes ou des personnages de Star Wars dansent sur du Emile et image ou encore un stormtrooper draguer Sophie Davant, c’est bien il a du bien kiffer George Lucas... Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2