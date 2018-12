Plus que 21 dodos avant Noël ! Si les foyers français commencent tout juste à décorer leur sapin, il y en a qui sont sur le pied de guerre depuis des semaines déjà : les participants à l’émission « Mon plus beau Noël », sur TF1. Et quand il y a concours, la magie de Noël a vite fait de se faire la malle… Surtout si vous servez de la choucroute à vos invités.