Lundi Transpi : le Biathlon, le sport le plus chaud de l’hiver

Aujourd’hui, on va parler d’un sport pas hyper pratique à faire en ville, on va parler de biathlon puisque la coupe du monde a commencé ce week-end en Suède. Bienvenu au pays des gens où les noms rapportent plein de point au Scrabble. En fait c’est le rassemblement des mecs que tu vois repartir avec des peluches géante à la fête foraine, alors que toi t’as gagné un briquet. Ah oui les mecs, ils rigolent pas. On adore les supporters norvégiens qui viennent avec l’instrument de musique le moins pratique du monde. Comme les gens en boite de nuit à St Tropez, ils mettent des lunettes de soleil alors qu’il fait nuit, et on adore les petites vidéos de présentation des athlètes. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les commentateurs ont eu le nez creux. C’est le français Martin Fourcade qui remporte la poursuite, c’est ses sponsors qui vont être content. Alors en suède au mois de décembre, il fait vraiment très froid du coup les entraîneurs ont trouvé un bon moyen pour se réchauffer. On adore les coachs qui donnent les infos au milieu des bois, les gars donnent vraiment toutes les infos. En fin de compte le Biathlon c’est surement le sport le plus chaud de l’hiver... Extrait de l’émission Quotidien du lundi 4 décembre 2017 – Partie 2