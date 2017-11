Aujourd’hui , Etienne Carbonnier nous parle d’un sport parfait pour faire la sieste. Si en été, il y a le tour de France et la pétanque, et bah en hiver il y a le curling. Les championnats d’Europe de Curling ont débutés ce week-end et c’est la seule compétition où tous les participants ont des noms de meubles Ikea. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 20 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2