Ce week-end, Paris Première diffusait le concours de l’homme le plus fort du monde. Du coup, on a vu des hommes très très grand et très très musclés soulever des tas de trucs super lourds, s’affronter dans des épreuves un peu cheloues mais au final, il n’y en avait qu’un pour remporter le titre de l’homme le plus fort du monde.