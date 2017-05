Les playoffs NBA continuent, c’est les phases finale de la ligue américaine de basket, et hier dans la soirée il y avait deux gros matchs. On y a vu : des cravates moches, Jay-Z et Beyonce grave à la bourre, et des gens essayer de manger le plus vite possible tout ce qu'ils avaient à portée de main. Quel beau pays, les Etats-Unis.