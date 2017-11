Lundi Transpi : Réunion de famille chez les Bleus

L’équipe de France de foot affronte l’Allemagne demain soir. Etienne Carbonnier fait un point sur le rassemblement des bleus, qui ressemble le de plus en plus à une petite réunion de famille. C’est la semaine dernière que les parents sont venu déposer les petits à Clairefontaine. Et pour ce rassemblement des bleus, Didier Deschamps avait aussi convoqué le chanteur Chris Brown ! Sur place les journalistes étaient en grande forme … Extrait de l’émission Quotidien du lundi 13 novembre 2017 – Partie 2