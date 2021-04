L'union de la gauche ? C’est mal parti

C’était l'événement politique de ce week-end : la réunion de toute la gauche française unie dans un seul but, se mettre d’accord et trouver un candidat unique pour la présidentielle de 2022. Comme on pouvait s’y attendre, les choses ont été un peu plus compliquées que prévues. S’étaient donc donné rendez-vous le Parti Socialiste, le groupe Europe Ecologie Les Verts, la France Insoumise, le Parti Communiste Français, mais aussi Anne Hidalgo, Benoît Hamon (Génération.s) ou encore Raphaël Glucksmann. Sophie Dupont était sur place.