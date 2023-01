Lutte contre le sexisme au travail : le chemin est encore long

Le Haut Conseil à l’Egalité a remis au gouvernement son rapport annuel sur l’état du sexisme en France le 23 janvier dernier. Les résultats sont très problématiques dans le monde professionnel : plus d'une femme sur trois a déjà subi des discriminations sexistes et 23% d’entre elles souffrent d’écart de salaire. Pour pallier au problème, une association de manageurs a organisé un événement de sensibilisation au ministère de l’Economie. Paul Moisson, Fanny Duvot et Théo Palfray ont pu y croiser de grandes entreprises comme Veolia, Bouygues, Crédit agricole et Fnac Darty. Tous se sont engagés à lutter en interne contre le sexisme, mais la grande majorité d’entre eux étaient des hommes.